İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü son yıllarda kestane üreticileri için önemli bir sorun haline gelen Kestane Gal arısına karşı önlemler almaya devam ediyor. “İzmir İli Kestane Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında, Ödemiş’te düzenlenen törenle Gal arısına dayanıklı 2 bin 620 kestane fidanı yüzde 50 hibe desteğiyle üreticilere dağıtıldı.Gal arısına daha dayanıklı bu fidanlar ile bölgede tarımsal üretimi artırmak ve çiftçilere ekonomik katkı sağlamak hedefleniyor.İZMİR (İGFA)- Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi” kapsamında, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen “İzmir İli Kestane Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi” çerçevesinde Ödemişli kestane üreticilerine kestane fidanlarının dağıtıldığı bir tören düzenlendi.

Törene, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Ödemiş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Kılınç, Kiraz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Özpınar, Beydağ İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Özgür Bağarkası, Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Ertan, teknik personel ve çok sayıda üretici katıldı.

Gal arısına dayanıklı 2 bin 620 kestane fidanı, bahçe tesislerini desteklemek amacıyla %50 hibe desteğiyle 50 üreticiye dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri İzmir. İzmir'in alt ölçeğine indiğimiz zaman da Ödemiş birçok üründe özellikle fidancılıkta ve beraberinde de sofralık kestane üretiminde de Türkiye'nin en önemli merkezlerinin başında geliyor. Kestane Gal Arısı zararlısına karşı geliştirilen erkenci yerli çeşitlerle Ödemiş sofralık kestane üretiminde öncü olacak. Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle hayata geçirilen “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE)’’ ile bu sene yaklaşık 8 bin 100adet kestane fidanı dağıtımını gerçekleştireceğiz. Üretimin yoğun olduğu iki ana merkez ilçelerimizden biri Ödemiş, diğeri Beydağ. Tabi ki Kiraz’da da aynı şekilde üretimimiz var. Tire ve Bayındır İlçelerimizde de üretimi yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Böylece hem üreticilerimizin gelir seviyesini artırmayı hem de bölgemizin tarımsal üretim kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Gal arısına dayanıklı bu fidanlar, verimliliği ve kaliteyi artırarak üreticilerimize önemli avantajlar sağlayacaktır. Hep birlikte, tarım arazilerimizi en verimli şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Törenin ardından üreticilere fidanları teslim edilirken, teknik ekipler de fidanların dikimi ve bakımı konusunda üreticileri bilgilendirdi. Proje, bölgedeki kestane üretimini artırarak hem ekonomik kalkınmaya hem de tarımsal sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı hedefliyor.

