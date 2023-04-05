İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında bugün hortum meydana geldi. Vatandaşlar deniz üzerinde oluşan hortumu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Hortum bugün Alaçatı Mahallesi Mersin Koyu’nda meydana geldi. 2 gün boyunca zaman zaman etkili olan sağanak yağışın ardından bölgede hortum oluştuğu gözlendi. Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirirken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Hortumun kıyıya yakın bir yerde görülmesi kısa süreli paniğe yol açtı.