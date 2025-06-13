İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü “Küçük Eller Güçlü Kalemler” projesi kapsamında, otuz ilçede eş zamanlı olarak düzenlenen kitap fuarının açılış programı, Hasanağa Parkı’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - Programa, İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, Buca İlçe Millî Eğitim Müdürü Fikret Yılmaz, şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Buca İlçe Millî Eğitim Müdürü Fikret Yılmaz, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “İlçemiz adına büyük bir gurur ve heyecan yaşıyoruz. ‘Küçük Eller Güçlü Kalemler’ temasıyla düzenlenen bu anlamlı kitap fuarında, sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Kitaplar yalnızca bilgi kaynakları değil, aynı zamanda hayal gücünü besleyen, düşünceyi şekillendiren ve kalpleri büyüten en güçlü araçlardır. Öğrencilerimize bu özgüveni kazandıran, onların kalplerine ve kalemlerine dokunan tüm öğretmenlerimize ve eğitim kadromuza gönülden teşekkür ediyorum. Unutmayalım; bir çocuğun yazdığı ilk hikâye, bir toplumun yeniden yazılan kaderi olabilir.”

KÜÇÜK ELLERİN TUTTUĞU KALEMLER, DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK BÜYÜK HİKÂYELERİ YAZDI

Programda konuşma yapan İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, öğrencilerin yazın yolculuklarına duyulan inancı şu sözlerle dile getirdi: “Bugün burada yalnızca bir kitap fuarı açmıyoruz; aynı zamanda çocuklarımızın yüreklerinden doğan hikâyelere, şiirlere, masallara tanıklık ediyoruz. Minik yazarlarımızın kaleminden dökülen her cümlede bir umut, bir gelecek var. Eğitim bilgi vermenin yanında çocuklarımıza kendi hikâyelerini yazma gücü vermektir. Biz, bu amaçla onların hem yazınsal hem duygusal dünyalarına destek oluyoruz. Çocuklarımızın güçlü kalemleriyle aydınlık bir yarın inşa edeceklerine yürekten inanıyorum. İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak çocukların düşünsel ve sanatsal ifade gücünü destekleyen bu tür projelere, önümüzdeki dönemlerde de kararlılıkla devam edeceğiz. Küçük ellerden çıkan bu eserler, aydınlık bir geleceğin habercisi. Onların elleri küçük olabilir ama tuttukları kalemler, yeni bir dünyayı yazacak kadar büyük. Onların her satırında; umut var, düşünce var, yarına uzanan sağlam köprüler var. Bu anlamlı projede emeği geçen tüm öğretmenlerimize, yöneticilerimize, velilerimize teşekkür ediyor; çocuklarımızın güçlü kalemleriyle aydınlık bir yarın inşa edeceklerine yürekten inanıyorum.”

KÜÇÜK KALPLERDEN BÜYÜK KELİMELERE

Konuşmaların ardından Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri müzik dinletisi sundu. Programda, Buca 85. Yıl Anadolu Lisesi öğrencilerinin sahnelediği halk oyunları gösterisi büyük beğeni topladı. Ardından çocuk yazarların kitaplarından oluşan serginin açılışı yapıldı. Sergide küçük yazarlar, kendi eserlerini tanıtırken ziyaretçilerle sohbet etti. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.