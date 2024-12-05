İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin su kaynaklarının verimli kullanılması için yeşil alanlarda dönüşüm başlatarak, fazla su isteyen çimler yerine kurakçıl çim ve bitki türlerinin ekimine başladı. Böylelikle yüzde 60 oranında su tasarrufu sağlanırken işçilik maliyeti ise yüzde 50 oranında azalacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim kriziyle mücadele çalışmaları kapsamında su kaynaklarının verimli kullanılması için kentin yeşil örtüsünde yeni bir dönem başlattı. Yeşil alanlarda su verimliliği sağlayabilmek için akıllı sulama yöntemlerini uygulamaya başlayan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, peyzaj çalışmalarında da yeni çim tohumlarını ekmeye başladı.

9 DÖNÜMLÜK ARAZİDE EKİMLER BAŞLADI

Saha ekipleri, Saint Augustine ve Zoysia Japonica türü kurakçıl çim bitkileri ile su tasarrufu sağlayan peyzaj bitkilerinin ekimini ilk etapta 9 dönümlük alanda yaptı. Gaziemir’de Fuar İzmir kavşağı ve Konak Tünelleri girişinde başlatılan uygulama kent genelinde yaygınlaştırılacak.

ÇOK DAHA AZ SU TÜKETEN BİTKİLER

Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Güney Alanları Bakım Şube Müdürlüğü Çim Teknikeri Orhan Moroğlu, “Başkanımız, küresel ısınma ve su kaynaklarının azami kullanımıyla ilgili çalışmalara büyük önem veriyor. Bizler de başkanımızın talimatı doğrultusunda bitki ve yer örtücülerin seçiminde kurakçıl bitkilere ağırlık verdik. Son zamanlarda şehrimiz son derece az su alıyor. Bu nedenle yer örtücü ve çalı seçimlerinde su tasarrufu sağlayan daha çok sukulent gibi bitkilerin kullanımını artırmak için çalışma yürütüyoruz. Ayrıca yeni ve tasarruflu çim türüne geçiyoruz. Zoysia Japonica ve Saint Augustine çim türlerinin şehrimize adaptasyonunu sağlamak için ilk adımı attık” diye konuştu.

SUDAN YÜZDE 60 İŞÇİLİKTEN YÜZDE 50 TASARRUF

Yıl boyu yeşil kalan bitkilerin bakım periyotlarının daha uzun sürelerde yapıldığını ifade eden Orhan Moroğlu, “Yeni çim türlerimizle yüzde 60 oranında su tasarrufu sağlayacağız. Daha az bakım gerektirdiği için de işçilik maliyetini de yüzde 50 oranında indirmiş oluyoruz. Çimler içinde yabancı ot barındırmadığından uzun yıllar yeşil ve kadifemsi dokusunu koruyor. Şehrimizin tüm yeşil alanlarında bu türleri yaymak, su kullanımını en az seviyeye çekmek için var gücümüzle çalışacağız” şeklinde konuştu.