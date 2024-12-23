İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte ilk kez düzenlenen Yeni Yıl Festivali konserlerden dans ve sahne şovlarına kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Kültürpark’ta 31 Aralık’a kadar devam edecek coşku dolu festivale pazar akşamı Mansur Ark konseri damga vurdu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark’ta düzenlenen Yeni Yıl Festivali sürüyor. Yılbaşına özel süslenen alışveriş ve yeme içme stantlarının yanı sıra çocuk oyun alanları ve yapay buz pistinin de bulunduğu festival alanı konserlerden dans gösterileri ve sahne şovlarına kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Pazar günü festivale konuk olan 90’ların efsane ismi Mansur Ark İzmirlilere coşku dolu anlar yaşattı.

Türkiye’nin her bölgesinden ziyaretçinin beklendiği festivalin İzmir’de gelenekselleşmesi ve önümüzdeki yıllarda yabancı turistlerin de uğrak noktalarından biri olması hedefleniyor. Bu kapsamda İzmirli turizmciler ve esnafla ortak bir çalışma modeli oluşturmak üzere çalışmalar yapılıyor.