İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin artan ihtiyacını karşılamak için son bir yılda 5 ilçede 26 bin 400 defin kapasiteli yeni gömü alanı hizmete aldı. Önümüzdeki günlerde 6 ilçede toplam büyüklüğü yaklaşık 40 futbol sahasına eşit alan defin hizmetine açılacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ilçe merkezinde mezarlıkların gömü kapasitesinin dolması, nüfus artışı, göç gibi nedenlerle yaşanan yoğunluğa çözüm üretmek ve kentin mezar ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Son bir yılda 5 ilçede 132 bin metrekarelik alan gömüye açıldı. Gaziemir Atıfbey, Kemalpaşa Örnekköy, Ansızca, Menderes Yeniköy, Çakaltepe, Menemen Yayla, Bornova Naldöken mahallelerinde 26 bin 400 gömü kapasiteli mezarlık hizmete alındı.

2025 yılında kente kazandırılacak mezarlık alanları Bornova Kayadibi Mahallesi’nde 100 bin, Karşıyaka Örnekköy Mahallesi’nde yaklaşık 60 bin, Kemalpaşa Akalan Mahallesi’nde 5 bin, Seferihisar Turgut Mahallesi’nde yaklaşık 24 bin, Bayraklı Alurca Mahallesi’nde 10 bin, Çiğli Harmandalı Mahallesi’nde 68 bin metrekare olmak üzere 267 bin metrekarelik alanın defin hizmetine açılması planlanıyor. 2025’de açılacak ve 85 bin 400 gömü kapasitesine sahip olacak mezarlık alanlarının toplam büyüklüğü yaklaşık 40 futbol sahasının alanına eşit.