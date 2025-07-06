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Kiraz'ın Çatak Mahalle Camisi'nde kılınan cenaze namazında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ailesi, sevenleri ve mesai arkadaşları yer aldı.

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