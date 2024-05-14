İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nünyürüttüğü ‘DeThink’ projesi kapsamındaoluşturulan teknoloji destekli platform, ortaokul öğretmenlerinin kullanımına sunuldu.İZMİR (İGFA) - İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortağı olduğu, İrlanda Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen proje kapsamında ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin katılımı ile projenin yaygınlaştırılması hedeflendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda gerçekleştirilen ‘DeThink’projesi çoğaltıcı etkinlik toplantısı, öğretmenlerden yoğun ilgi gördü. Proje kapsamında oluşturulan platform, ortaokul öğretmenlerinin kullanımına sunuldu.

ZENGİN İÇERİKLİ ÇIKTILARDAN OLUŞUYOR

‘DeThink’ projesi; tasarım odaklı düşünme, yenilikçilik ve girişimcilik alanlarındaki uygulamalarla bunların aktarımını içeren teknoloji destekli bir eğitimden oluşuyor. Proje, öğretim programı, öğrenme içeriği, e-öğrenme araç takımı ve tavsiye el kitaplarıgibi zengin içerikli çıktıları kapsıyor.

Avrupa Birliği destekli projeyle öğretmenlerin girişimcilik, eleştirel düşünme ve yaratıcılık konularında öz yeterlilik becerileri geliştirilerek tasarım odaklı düşünme ile etkili öğrenme deneyimleri teşvik ediliyor. Bu sayede öğrencilerin deney ve uygulama yapmaları sağlanıyor.

Tüm ortaokul öğretmenlerinin kullanımına sunulan platform sayesinde öğretmenlerin gelişimine katkı sağlanacak. Platform üzerinden öğretmenlere tasarım odaklı düşünme, yenilikçilik ve girişimcilik alanlarında bilgi verilirken bu bilgilerin uygulamaya aktarımı konusunda teknoloji destekli bir eğitim sunulacak. Öğretmenlerin girişimcilik eğitiminde tasarım odaklı düşünme yaklaşımına teşvik edildiği‘DeThink’ projesinde öğrencilerin becerileriningeliştirilmesi için de gerekli ortam sunuluyor.

‘DeThink’ projesi ile ilgili detaylı bilgiye https://dethink.eu/ adresinden ulaşılabilir.