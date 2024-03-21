‘21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde özel çocuklar, gelecek için fidan dikti.

İZMİR (İGFA) - İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ‘21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde anlamlı bir etkinliğe imza attı.

‘21 Mart Dünya Ormancılık Günü’ ile ‘Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nün aynı güne denk gelmesiyle İzmir Valiliği koordinesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Özel öğrenciler, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi eşliğinde fidanları toprakla buluşturdu.

‘HAYALİMDEKİ HATIRA ORMANI’

Menderes Kısık Mevkiinde gerçekleşen etkinlikte, özel öğrenciler ve özel eğitim öğretmenleri tarafından ‘Hayalimdeki Hatıra Ormanı’ adıyla bir hatıra ormanı oluşturuldu. Düzenlenen etkinliğe öğrenci ve öğretmenler yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte, 12 özel eğitim okulundan gelen özel öğrenciler, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi eşliğinde fidan dikti. Akranlarıyla birlikte fidanları toprakla buluşturan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Törende, özel öğrencilerin ürettikleri saksıda sukulent bitkileri de protokol üyelerine takdim edildi.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZE İTHAFEN 109 FİDAN

Bu yıl, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 109. yıldönümü olması nedeniyle 109 down sendromlu öğrencinin hatıra ormanı oluşturmak adına bir araya geldiği fidan dikimi etkinliği, duygu dolu anlara sahne oldu.

12 özel eğitim okulundan gelen 109 özel öğrenci, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ile birlikte şehitlerimize ithafen fidan dikti.

Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, “Bugün 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü vesilesiyle İzmir’den güzel bir ses vermek adına buradayız. Birlik olmanın ve kaynaşmanın anlamının vurgulandığı bu özel günde, Sayın Valimiz ve özel çocuklarımız ile fidan dikim etkinliğinde bir araya geldik. Bu yıl, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 109. yıldönümü olması nedeniyle özel çocuklarımız, 109 fidanı toprakla buluşturarak gelecek nesillere aktarılacak bir hatıra ormanı oluşturdu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.’ diye konuştu.