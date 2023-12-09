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İzmir Karabağlar Belediyesi Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Merkezi, Sadettin Tezcan Özel Eğitim Meslek Okulu’nun “özel” öğrencilerini ağırladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’nun geçen günlerde okula gerçekleştirdiği ziyaret sırasında davet ettiği öğrenciler ve öğretmenler, merkezde keyifli saatler geçirdiler. Uzay ve Havacılık Sergisi’nin yanı sıra deney istasyonlarını gezen konuklar, Karabağlar Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

Başkan Selvitopu geçen hafta okulu ziyaret ederek, atölye ve derslikleri gezmişti. Öğrenci ve öğretmenlerin sıcak ilgisiyle karşılanan Başkan Selvitopu, çocukları Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi’ni görmeye davet etmişti.

Bu kapsamda “özel” öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Merkezi’ne geldi. Merkezdeki Uzay ve Havacılık Sergisi’ni gezen, deney istasyonları ve atölyelerden yararlanan öğrenciler, keyifli saatler geçirdiler. Duyarlılığı nedeniyle Başkan Selvitopu’na ve Karabağlar Belediyesi’ne teşekkür eden konuklar, merkezi çok beğendiklerini söylediler.