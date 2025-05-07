İzmir'de Bostanlıspor tüm dünyada hızla yayılan ve Türkiye’de de oynanmaya başlanan pickleball sporunu yine “İlklerin Kulübü” olma sıfatını elinde tutarak, İzmir'de ilk başlatan kulüp oldu.İZMİR(İGFA) - İzmir Dikili’nin tatil cenneti Çandarlı’da okul-kulüp işbirlikteliği ile eğitimli antrenörler eşliğinde başlayan “Pickleball Okulu” büyük ilgi gördü.

Önümüzdeki haftalarda Bostanlı’da da start alacak olan yeni spor heyecanı için Bostanlıspor İzmir kayıtlarını açtı. Sınırlı sayıda kayıt alınacağını ifade eden Bostanlıspor Basın Sözcüsü İlkay Özçelik, “Amacımız en kısa sürede de federasyonlaşacak bu spor braşında İzmir’in ilk kulübü olma ve ilk sporcularıyla ilk lige katılmaktır. Bu nedenle kayıtları açtık, 0 544 7351912 numaralı telefonumuzdan ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Çandarlı’da büyük ilgi gören bu spor dalının Karşıyaka’da da sevilerek oynanacağından hiç kuşkumuz yok. Tenis, badminton, masa tenisi severleri için harika bir spor branşı. Üçünü içinde barındırıyor. Özellikle ilk ve ortaokul çağındaki spora meraklı çocuklarımızı bu sporla tanışmaya davet ediyoruz” dedi.