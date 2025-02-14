İzmir Bornova'da Pınarbaşı Esnaf Kefalet Kooperatifi’nin seçimli genel kurulu, Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi Pınarbaşı Düğün Salonu’nda gerçekleşen Pınarbaşı Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin genel kuruluna tek aday olarak seçime giren Akın Dalgıç, kooperatifin yeni başkanı oldu. Görevi uzun yıllar boyunca yürüten Mustafa Kanöz ise Hünü’nün önerisiyle Kooperatifin Onursal Başkanı ilan edildi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, genel kurulda yaptığı konuşmada esnafın ülke ekonomisindeki rolüne vurgu yaptı. Kooperatiflerin önemine değinen Başkan Eşki, "Bugüne kadar Pınarbaşı Esnaf Kefalet Kooperatifi’ne emek veren çok kıymetli başkanımıza, Pınarbaşı halkı adına teşekkür ediyorum. Kooperatiflerimiz, tarihimizin önemli bir parçasıdır. Esnaflar, ülkemizin ana omurgasıdır; ekonomiyi, ticareti, hayatı ayakta tutan onlardır. Onları da ayakta tutan bu kooperatiflerdir. Bu odalara emek veren, ailelerinden ve işlerinden vakit ayırarak buralara gönüllerini koyan büyüklerimizi unutmamalıyız" diye konuştu.

Yeni yönetime başarılar dileyen Başkan Ömer Eşki, Bornova Belediyesi olarak esnaflarla uyum içinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek "Yeni yönetim kuruluna hayırlı olsun. Kendileriyle ve diğer esnaf odalarıyla uyumlu bir çalışma süreci geçireceğimize inanıyorum. Esnafımıza ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için elimizden geleni yapacağız. Kongremiz tüm üyelerimize hayırlı olsun. Dilerim ki bankalar kredileri bol bol versin, esnafımız da rahat rahat harcasın" dedi.