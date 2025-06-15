İzmir’de Medicana Hastanesi yakınındaki plastik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri yoğun şekilde müdahale ediyor. Yangının hastaneye sıçraması engellenirken, hastalar önlem amaçlı tahliye edildi.İZMİR (İGFA) - İzmir’de, Medicana Hastanesi’ne yakın bir noktada bulunan plastik deposunda saat 16:57’de yangın çıktı.

İlk olarak ot yangını ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen İzmir İtfaiyesi ekipleri, yangının depolarda olduğunu tespit etti.

Yangına 16 itfaiye aracı, Park Bahçeler ve İZSU’ya bağlı su tankerleri ile ilçe belediyelerinden gelen destek araçlarıyla müdahale ediliyor. Ayrıca Aliağa bölgesinden 7 arazöz, 3 tonajlı araç, 2 endüstriyel tip yangın söndürücü araç ve 3 merdivenli araç da olay yerine yönlendirildi.

Ekipler, yangının Medicana Hastanesi’ne sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf etti ve bu konuda başarı sağlandı. Önlem amaçlı hastanedeki hastalar tahliye edildi. Yangın dolayısıyla İZBAN seferlerinde yaşanan kısa süreli sinyalizasyon sorunu ise giderilerek seferler normale döndü.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.