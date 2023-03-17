Çiğli Belediyesi, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Sağlığı Geliştiren Belediye (SAGEB) Projesi kapsamında İzmir’de “Sağlığı Geliştiren Belediye” unvanını elde eden üçüncü belediye oldu.İZMİR (İGFA) - Sağlık Bakanlığı’nın sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı SAGEB projesi çerçevesinde kültürden sanata, sağlıktan spora, çevre, doğa ve insan odaklı hizmetleriyle fark yaratan Çiğli Belediyesi "Sağlığı Geliştiren Belediye” unvanına layık görüldü.

Projeye yönelik yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren Çiğli Belediyesi, bu unvanı almaya hak kazanan İzmir’de üçüncü, Türkiye’de altıncı belediye oldu.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, tüm canlılar için erişilebilir ve yaşanabilir bir kent vizyonuyla çalışmaları sürdürdüklerine dikkati çekerek ,"Araç kullanımının azaltılması, yürüyüş ve bisiklet parkurlarının geliştirilmesi, sosyal, sportif ve yeşil alan kapasitesinin artırılması, sağlıklı beslenme, kadın-erkek eşitliği, dezavantajlı grupların sosyalleşmesi ve hayvan haklarının korunması gibi uluslararası mecrada kentlerin gelişmişlik kriterleri arasında yer alan konularla ilgili önemli adımlar attık. İl Sağlık Müdürlüğü’nün incelemeleri neticesinde Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Sağlığı Geliştiren Belediye unvanını elde ettik. İzmir’de bu unvana layık görülen 3 belediye arasında olmak gurur verici. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. ‘Her Şeyin Başı Sağlık’ ilkemiz doğrultusunda Çiğlili tüm hemşehrilerimizin Cumhuriyetimizin 100. yılını sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde kutlaması adına üretmeye ve ürettiğimizi ulaşılabilir kılmaya devam edeceğiz” diye konuştu.