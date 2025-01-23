İzmirli çocuklar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sömestr tatili için düzenlediği birbirinden keyifli atölyelerde buluşacak. 29 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında yapılacak üç atölye, çocukların zihninde yeni kapılar açacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, sömestr tatilinde çocuklar için keyifli ve eğitici etkinlikler düzenliyor. İzmirli çocuklar, Sade Şeylerin Büyüsü Masal Atölyesi, Sonuna Sen Karar Ver Yaratıcı Yazma Atölyesi ve Yaratıcı Drama Atölyesi’ne katılabilecek. “Keşfet, Eğlen” teması ile bir araya gelecek çocuklar, interaktif bir yaklaşımla alanında uzman yürütücüler tarafından yapılacak atölyelerde hayaller kuracak, hikâyeler yazacak, masallar dinleyecek ve sözcüklerin gücünü keşfedecek.

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İzmir’in farklı noktalarında bulunan yedi yerleşik kütüphanenin yanı sıra kırsal bölgelere hizmet veren iki gezici kütüphanesi olan Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, kapsayıcılık ilkesi doğrultusunda bilgiye erişimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik projeler geliştirip atölye ve etkinlikler düzenliyor. Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’nün Alsancak Kent Kütüphanesi’nde üç gün boyunca gerçekleştirileceği atölyelere katılım için https://www.izmir.art/tr/preview/679092c01f67308007798a87 adresi veya 232 293 41 77 numaralı telefon üzerinden kayıt olunabiliyor.

ATÖLYE TAKVİMİ

Yürütücülüğünü Didem Tarlalı’nın yapacağı 8-10 yaş aralığı çocuklara yönelik Sade Şeylerin Büyüsü Masal Atölyesi 29 Ocak Çarşamba günü 15.00-16.00 saatleri arasında yapılacak. Yürütücülüğünü Fatoş Mutlugün ve Ertuğrul Mutlugün’ün yapacağı 10-12 yaş aralığı çocuklara yönelik Sonuna Sen Karar Ver Yaratıcı Yazma Atölyesi, 30 Ocak Perşembe günü 15.00-16.30 saatleri arasında düzenlenecek. Yürütücülüğünü Şeniz Turan’ın yapacağı 7-9 yaş yaş aralığı çocuklara yönelik Yaratıcı Drama Atölyesi ise 31 Ocak Cuma günü 15.30-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kent Kütüphanesi Alsancak’ta yapılacak tüm atölyeler ücretsiz olacak.