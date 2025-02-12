İzmir'de tefecilere ve dolandırıcılara yönelik Mali Suç Örgütlerine düzenlenen “HÜCRE-11” operasyonunda 23 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın mali suç örgütlerine yönelik bir süredir düzenlediği 'Hücre' operasyonlarının 11'incisi bu kez İzmir'de gerçekleştirildi.

İzmir'de tefecilere ve dolandırıcılara yönelik 'Hücre-11' operasyonunda; mağdurlardan zorla çek ve senet aldıkları, bu çek ve senetler hakkında icra takibi başlatarak, haciz yoluyla mağdurların mal varlıklarını ele geçirdikleri, yüksek faiz karşılığı vermiş oldukları paraları tahsil etmek için baskı altına aldıkları ve tehdit ettikleri, zanlıların mağdurlardan aldığı borç parayı faiziyle ödenmesine rağmen teminat olarak verdikleri çekleri iade etmedikleri, bu kişilerden yeni çekler aldıkları ve ilk belirlemelere göre mağdurlardan yaklaşık 30 Milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1889540358503121189

Operasyonlarda,uhsatsız tabanca ve tüfekler ile çok sayıda çek, senet ve mağdurların bilgilerinin yer aldığı çok sayıda ajanda ve not defteri ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütleri gibi tefecilere de göz açtırmayacaklarını ifade ederek, Türkiye'nin dört bir yanında kararlılıkla yürütülen operasyonların devam edeceğini açıkladı.