İzmir'de Çiğli Belediyesi’nin hizmet kalitesi TSE tarafından tescillendi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde sürdürülen kurumsallaşma çalışmaları kapsamında Çiğli Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazandı.

Kurumsal yapının temelini oluşturan bu çalışmalar TSE tarafından incelendi ve TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine layık görüldü. Çiğli Belediyesi, İzmir’de bu belgeyi alan ilk belediye oldu.

Düzenlenen törene, TSE Ege Bölge Koordinatörü Hakan Ozan, TSE Belgelendirme Müdürü Ahmet Namlı, Belediye Başkan Yardımcıları, ilgili müdürler ve süreci yöneten Kalite Yönetim Kurulu katıldı. Başkan Gümrükçü’nün belgeyi teslim aldığı ödül töreninin ardından birim müdürlerinin katılımıyla kurum girişine TSE bayrağı asıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, iş başına geldikleri günden bu yana hizmetlerin ulaşılabilirliğini ve kalitesini artırmak adına kurumsallaşma çalışmalarımızı bir bir hayata geçirdiklerini belirtti.

Türkiye'de kalite standartlarını belirleme anlamında en önemli kurum olan TSE'nin çalışmalarını EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine değer gördüğünü ifade eden Başkan Gümrükçü, "İzmir’de TSE’den bu belgeyi almaya hak kazanan ilk belediye olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Tüm çalışma arkadaşlarıma gösterdikleri gayretlerden ötürü teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız bu belgeyle sınırlı kalmayacak. ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgeleri için de çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Çiğlili hemşehrilerimiz hizmetin en iyisini hak ediyor" diye konuştu.