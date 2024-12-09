İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, ‘TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları İkinci Aşama Hazırlık Eğitimine’ ve olimpiyatlara katılan öğrencilerle İzmir Atatürk Lisesinde düzenlenen kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - Bu yıl 32.si düzenlenecek olan “TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları 2. Aşama Hazırlık Eğitimi” İzmir Fen Lisesi'nde matematik ve bilgisayar alanlarında başarıyla tamamlandı.

Projeye katılan 59 öğrenci, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ile İzmir Atatürk Lisesinde düzenlenen kahvaltı programında buluştu.

Akabinde gerçekleşen etkinliğe ise, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir İl Vali Yardımcısı Nur Sevinç Özbek Çakas, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, ve İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Eraslan katıldı. İzmir Bilim Olimpiyatları Koordinatörü Ali Can Güllü olimpiyatlarla ilgilikatılımcıları bilgilendirdikten sonra, İzmir Bilim Olimpiyatları tanıtım videosu izlendi.

Etkinlikte ilk olarak konuşan, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, "İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bilim olimpiyatları ve robotik kodlama eğitimleriyle öğrencilerin bilim ve teknoloji alanlarındaki çalışmalarını ve becerilerini geliştirmelerini, araştırma yeteneklerini artırmalarını sağlayarak geleceğe yönelik projelerin hayata geçirilmesine teşvik etmeye devam edeceğiz" dedi. Buna ek olarak, geleceğin umudu olan öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını ve bu projelere destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, öğrencilerin yeteneklerini geliştirdikleri ve bu geliştirdikleri yetenekleriyle kendine, ailesine, vatanına faydalı olacak alanlarda bunları kullanmaları için gayretlerinin her daim destekçisi olduklarını söyledi. İzmir'in marka şehir olduğunu ifade eden Vali Elban, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları 1. aşama sınavını başarı ile geçerek 2. Aşama sınavına girmeye hak kazanan öğrencileri tebrik etti.

Etkinlik sonunda protokol üyeleri, İzmir Atatürk Lisesi'nin sınıflarını gezerek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Okul müzesi ziyareti ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından program sona erdi.