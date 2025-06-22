İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Onat Tüneli inşaatı sırasında Konak Atamer Mahallesi’nde bir evin duvarının yıkılmasıyla ilgili detaylı bir açıklama yaptı. Tünel etkileşim alanında kalan 35 yapının tahliyesi için kira desteği ve satın alma seçenekleri sunulurken, söz konusu ailenin tahliyesi kendi sebepleriyle tamamlanamadı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ile Bornova’yı bağlayacak Buca Onat Tüneli inşaatı sırasında Konak Atamer Mahallesi 2613 Sokak No: 23’te bulunan bir yapının zemin katındaki dairenin duvarının yıkılması üzerine kamuoyunu bilgilendirdi. Olayın bildirilmesiyle İtfaiye, Fen İşleri, Zabıta ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlıklarına bağlı ekiplerin hızla olay yerine ulaştığı belirtildi.

“TAHLİYE BİLDİRİMLERİ YAPILDI, KİRA DESTEĞİ SAĞLANDI”

Belediyenin açıklamasında, yıkılan duvarın bulunduğu yapının tünel inşaatının etkileşim alanında yer aldığı ve Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından tahliye edilmesi gereken bir yapı olarak tespit edildiği vurgulandı. Söz konusu yapıda oturanlara tahliye bildirimlerinin yapıldığı, ancak ailenin kendi sebepleriyle tahliyeyi gerçekleştirmediği ifade edildi. Açıklamada, “Olayda bir binanın tamamen yıkılması söz konusu değildir. Ekiplerimiz sahada gerekli incelemeleri sürdürüyor” denildi.

Tünel etkileşim alanındaki 35 yapının tahliyesi için Belediye Meclisi ve Encümen tarafından bir yıl süreyle kira yardımı kararı alındığı, tahliyelerin büyük oranda tamamlandığı ve kira desteklerinin sağlandığı belirtildi. Ayrıca, gayrimenkullerin satın alınması veya takas gibi seçeneklerin kat maliklerine sunulduğu ve bu konuda değerlendirmelerin devam ettiği kaydedildi.

“AİLEYLE PAZARTESİ GÖRÜŞÜLECEK, KİRA PEŞİN ÖDENECEK”

Söz konusu aileyle uzun süredir iletişim halinde olunduğu, ancak tahliyenin henüz tamamlanamadığı ifade edilen açıklamada, “Pazartesi günü aileyle yeniden görüşülecek, bir yıllık kira bedeli peşin ödenecek. Ayrıca, kabul etmeleri halinde binanın belediyemizce satın alınması da mümkün” ifadelerine yer verildi.