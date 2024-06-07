İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Menderes Yeniköy Mahallesinde bağda salkım güvesi zararlısına karşı Feromon tuzak dağıtımı, tarla günü etkinliği düzenlendi.İZMİR (İGFA) - arım ve Orman Bakanlığı tarafından 2024- 2026 yılları arasında Bağda Kalıntı Önleme projesi kapsamında İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve Bakanlık tarafından bütçesi sağlanan bağda ana zararlı olan Salkım Güvesine (Lobesia Botrana) karşı; Menderes İlçesi Yeniköy Mahallesinde bağ üretim alanlarının tamamında kullanılmak üzere 55 üreticiye, 555 da alan için 33.500 adet biyoteknik mücadele feromon dağıtımı gerçekleştirildi.

Düzenlenen törene İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Kürşad Battal Sevim, Bitkisel Üretim be Bitki Sağlığı Şube Müdürü Engin Altunoğlu, Menderes İlçe Müdürü Gülsev Pınar Öner ve kurum personeli katıldı.

Törende konuşma yapan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa ŞAHİN; İzmir’in, 2023 yılı TÜİK verilerine göre toplam 101.146 dekar üzüm üretim alanı ve yaklaşık 90.983 ton üretim miktarı ile önemli bir yere sahip olduğunu ve Türkiye üretiminde %3 üretimle 6. sırada bulunmakta olduğunu belirterek “Bağ yetiştiriciliğinde önemli verim kayıplarına neden olan Bağ Salkım Güvesi’nin önceden tespit edilebilmesi ve verim kayıplarının önüne geçmek amacıyla, “Bağ Salkım Güvesi ile Mücadelede Feromon Tuzak Kurulumu oldukça önem teşkil ediyor. Feromon tuzaklarının kullanılmasının yaygınlaştırılması ile aynı zamanda ilimiz ve ülkemiz için önemli tarımsal ihraç ürünlerinden biri olan üzümde ilaç kalıntısı olmaması ve ürünlerin daha kolay bir şekilde ihraç edilebilmesi ve elde edilen kaliteli ürünle üreticinin gelirinin daha da artması için biyoteknik mücadelenin önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Doğaya ve çevreye zararlı olan ilaçların kullanımı yerine biyoteknik mücadeleye üreticilerimizin sahip çıkmasıyla ihracatımızın daha da artacağına inanıyorum” dedi.

Dünya pazarında Türk Üzümünün herhangi bir şekilde ilaç kalıntısı ile anılmasına müsaade etmemek için doğa dostu biyoteknik mücadeleye Bakanlığın önemli destek verdiğini ve 364.815 TL bütçesi bulunan bu proje ile insan sağlığına yönelik oluşabilecek risklerin önlenmesi, doğal dengenin korunması ve bitkisel üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasının amacına ulaşması için tüm üreticilerimizin desteğinin önemine dikkat çeken İl Müdürü ŞAHİN bu tür projelerle her zaman üreticinin yanında ve sahada olduklarını, Tarımın yüzyılında üreten tüm üreticilere teşekkür ederek bereketli bir sezon diledi.