İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzQ İnovasyon Merkezi’nde düzenlenen Yapay Zekâ Zirvesi’nde, belediye hizmetlerinde yapay zekâyı merkeze alan bir “Yapay Zekâ Strateji Belgesi” hazırladıklarını duyurdu. İzmir’in teknoloji yarışında lider şehir olma hedefi vurgulandı.İZMİR (İGFA) - İzmir’de Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ve Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) tarafından İzQ İnovasyon Merkezi’nde düzenlenen “Dönüştüren Güç” temalı Yapay Zekâ Zirvesi’nde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yeni nesil belediyecilik vizyonlarını paylaştı.

Başkan Tugay, İzmir’i yönetirken yapay zekâ teknolojilerini etkin kullanmayı hedeflediklerini, özellikle ulaşımda bu teknolojiden faydalandıklarını belirtti. Ayrıca, belediye hizmetleri ve kentin sorunlarının çözümünde yapay zekâyı merkezine alan bir “Yapay Zekâ Strateji Belgesi” hazırladıklarını açıkladı.

Türkiye ve İzmir’in yapay zekâ üretiminde henüz öncü olmadığını, ancak gençlerin bu alanda umut vadettiğini söyleyen Başkan Tugay “Yapay zekâ kontrol edilemez bir şekilde hayatımıza giriyor. İki senaryo var: Ya tüm sorunlara çare bulup dünyayı cennete çevirecek ya da insana ihtiyacı sorgulatacak. Bu soruları konuşmalıyız” dedi. İzmir’in veri teknolojisine yatırım yapmasının stratejik bir konu olduğunu vurgulayan Tugay, “İzmir, 8 bin 500 yıllık tarihiyle bir mücevher. Bu değerleri yapay zekâyla entegre ederek korumalıyız” diye konuştu.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Türkiye’nin geçmiş devrimlerde kullanıcı konumunda kaldığını, ancak yapay zekâda üreten taraf olma hedefi gerektiğini belirtti.

“İzmir, teknolojide Türkiye’nin lider şehri olabilir. Bu yarışta varız demeliyiz” dedi. EGİAD Başkanı Kaan Özhelvacı, zirvenin bölgede yapay zekâ farkındalığı ve iş birliği oluşturmayı amaçladığını, yapay zekâya yatırımın rekabet avantajı sağladığını ifade etti. ESİAD Başkanı Sibel Zorlu ise, “İzmir’in yapay zekâda öncü kent olması için her adımı atmaya hazırız. Bu zirve, bir vizyon ve ekosistem çağrısı” dedi.

Zirvede, iş dünyası, akademisyenler ve STK temsilcileri yapay zekâ teknolojilerini tartıştı. İlk sunumu Next Akademi Kurucusu Levent Erden gerçekleştirdi.