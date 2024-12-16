İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte ilk kez düzenlenen Yeni Yıl Festivali sürüyor. Kültürpark’ta 31 Aralık’a kadar devam edecek coşku dolu festivalde alışveriş ve yiyecek stantlarının yanı sıra düzenlenen etkinlikler de ilgi görüyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 7 Aralık’ta Kültürpark’ta kapılarını açan Yeni Yıl Festivali sürüyor.

Yılbaşına özel süslenen alışveriş ve yeme içme stantlarının yanı sıra çocuk oyun alanları ve yapay buz pistinin de bulunduğu festival alanı konserlerden dans gösterileri ve sahne şovlarına kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Pazar günü festivale konuk olan saksafon ve elektronik müzik sanatçısı Fuat Sunay İzmirlilere coşku dolu anlar yaşattı.

İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun olan ve İtalya Torino’da yaşayan sanatçı, ziyaretçiler için de yılbaşı atmosferi yarattı.

Türkiye’nin her bölgesinden ziyaretçinin beklendiği festivalin İzmir’de gelenekselleşmesi ve önümüzdeki yıllarda yabancı turistlerin de uğrak noktalarından biri olması hedefleniyor. Bu kapsamda İzmirli turizmciler ve esnafla ortak bir çalışma modeli oluşturmak üzere çalışmalar yapılıyor.