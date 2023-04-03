İzmir Amasyalılar ve Amasyayı Sevenler dernek başkanı Nami Aslanoğlu yeniden başkanlığa seçildi.İZMİR (İGFA) - İzmir Amasyalılar ve Amasyalı Sevenler Kültür ve Dayanışma Derneği’nin seçimli olağan genel kurul toplantısı haftasonu Karşıyaka'da dernek binasında gerçekleştirildi.

Dernek başkanı Nami Aslanoğlu güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulu üyeliklerine; Koca Sadık Ayan, Yetiş Ferahlıoğlu, Gülay Zeytünlü, Hüseyin Gayretli, Özge Kılıçarslan ve Hakime Akçay Aykut seçilirken, Gülsevim Kılıçarslan, Erdoğan Kiraz ve Saffet Yahşi denetim kurulu üyesi oldu.

Genel kurul sonunda dernek üyelerine teşekkür eden Amasyalılar ve Amasyalı Sevenler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Nami Aslanoğlu, kendisine ikinci kez güvenoyu verilmesinden çok mutlu olduğunu ve gurur duyduğunu söyledi.

İzmir’de 35 bin Amasyalı hemşehresinin yaşadığını hatırlatan Başkan Aslanoğlu, Şehzadeler şehri Amasya’nın güzel insanları ve Amasya'yı sevenleri görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "İzmir’de yaşayan yaklaşık 35 bin Amasyalı hemşehrimiz var. Bizlerin felsefesi ben değil, biz olarak birlikte çalışmak. Beni İzmir'de yaşayan Amasyalı hemşehrilerimiz ikinci defa dernek başkanlığı görevine seçtiğiniz için teşekkür ediyorum. Benim ve sizlerin amacı ortak birlikte Amasya’mıza ve burada yaşayan Amasyalı hemşehrilerimize destek vermek. Bütün hemşehrilerime bana güvendikleri için teşekkür ediyorum. Ben değil biz varız” diye konuştu.