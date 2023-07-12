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Hatırlanacağı gibi, İzmir'in Menderes ve Aliağa ilçelerinde Pazartesi günü öğle saatlerinde eşzamanlı orman yangınları çıkmıştı. Aliağa, Çaltılıdere Mahallesi ile Menderes, Oğlananası Mahallesi'ndeki yangınların havadan ve karadan müdahalesiyle akşam saatlerinde kontrol altına alındığı açıklanmıştı.

Bakan Yumaklı, "Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum. Seni unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

1,1 trilyon liralık ek bütçe kabul edildi

1,1 trilyon liralık ek bütçe kabul edildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gürpınar'ın yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

İzmir Menderes'teki orman yangınında bir yangın işçisi hayatını kaybetti İZMİR (İGFA) - İzmir'in Menderes ilçesinde önceki gün başlayan orman yangınında yaralanan ve hastaneye kaldırılan yangın işçisi Mustafa Gürpınar hayatını kaybetti.

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