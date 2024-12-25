İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve başlamasının ardından vatandaşlardan gelen talepler ve istekler doğrultusunda ESHOT Genel Müdürlüğü 17 yeni hattı hizmete sundu. 2024 yılı sonuna kadar 2 yeni hat daha çalışmaya başlayacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, toplu ulaşımda yurttaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve başlamasının ardından; ilçelerde yaptığı toplantılar, vatandaşlar, öğrenciler ve çevre ilçelerden gelen istek ve talepler sonrasında yeni hatlar bir bir devreye giriyor. ESHOT Genel Müdürlüğü, 17 yeni hattı yurttaşların hizmetine sundu. 2024’ün son günlerinde 2 yeni hat daha çalışmaya başlayacak ve böylece Başkan Tugay’ın göreve gelmesinden bu yana açılan yeni otobüs hattı sayısı 19’u bulacak.

Üniversitelere yeni seferler

Başkan Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelmesinin ardından özellikle üniversite öğrencilerinden gelen istekler sonrasında Katip Çelebi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi’ne yeni seferler kondu. Bayraklı Şehir Hastanesi’nin ulaşımını kolaylaştırmak adına da diğer seferlere ilave olarak 535 numaralı Bayraklı Şehir Hastanesi - Egekent Aktarma Merkezi hattı yurttaşların hizmetine sunuldu.