İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB), Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni (BESOB) ‘Kardeş Birlik’ ilan etti.İZMİR (İGFA) - Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit, BESOB Başkanvekilleri Fahrettin Tüccaroğlu ve Bahattin Korkmaz, Genel Sekreter Rafiz Vatansever ile birlikte İESOB Başkanı Yalçın Ata’ya tebrik ziyaretinde bulundu.

Son derece samimi ve verimli bir ortamda geçen görüşmede, İzmir ve Bursa arasında esnaf sanatkarların lehine yapılabilecek işbirlikleri görüşüldü.

BESOB heyetinin ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını kaydeden İESOB Başkanı Yalçın Ata, ‘Türkiye’nin iki büyük şehrinin en büyük sivil toplum örgütlerinin temsilcileri olarak, esnaf sanatkarlar camiasına, zincirin devamında İzmir ve Bursa halkına yönelik yapabileceğimiz çalışmaları masaya yatırdık. İzmir ve Bursa Türkiye’nin önde gelen şehirleri arasında yer alıyor. Gerek sanayi, gerekse turizm, ticaret ve kültürel alt yapısıyla ülkenin önünü açan, Türk ekonomisine önemli katkı veren iki büyük kentin temsilcileri olarak yeni projeler hazırlayacağız. İESOB’deyeni bir vizyon ve kararlılıkla yönetime geldik. Bursa Birlik Başkanımız Fahrettin Bilgit de geçen yıl göreve gelen değerli bir başkanımız. İki kurumun yönetimleri de enerji dolu, esnafın sorunlarının çözümü için sosyal ve ticari yaşamlarından fedakarlık etmeye hazır, çalışma azmi ile dolu idarecilerden oluşuyor. İki Birliğin uyum içinde çalışacağına inanıyoruz.’ dedi.

Yeni dünya koşullarında oluşan Kardeş Şehir kavramına dikkat çeken Ata, ‘Günümüzde merkezi idare yerine yerel yönetimlerin ağırlığı artmaktadır.Yerel yönetimler aracılığıyla toplumlar arasında barış ve kardeşliği geliştirmek, işbirliklerini artırmak amacıyla Kardeş Şehir kavramı ortaya çıkmaktadır. Biz de aynı bakış açısı ile Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ‘Kardeş Birlik’ ilan ediyoruz. İki büyük kentin esnaf sanatkarına yönelik yapılabilecek çalışmaları planlayacağız, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşacağız. Esnaf sanatkarların rahat, sağlıklı çalışma ortamlarına kavuşması, iş potansiyellerini geliştirmesi, toplumsal huzuru ve refahı da sağlayacaktır. Bu şekilde yaşadığımız şehirlere de katkımız olacaktır’ dedi.

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ise, "İESOB ile kurduğumuz ilişkiler yalnızca dostluk amaçlı değil. Esnaf teşkilatları, görevlerini yerine getirirken ortaklıklara başvurabilir, üyelerinin geliştirilmesi, ekonomik anlamda kalkındırılması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi adına işbirliği içinde hizmetler üretebilirler. İki Birlik yönetimi de üyelerinin sorunlarına, camiaya hizmete oldukça duyarlı. Örnek gösterilecek başarılı işleri hayata geçireceğiz" diye konuştu.