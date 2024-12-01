İzmir Büyükşehir Belediyesi, çiftçiyi her alanda desteklemeyi sürdürüyor. Türkiye’nin ekonomik darboğaz ortamında zor günler geçiren çiftçiye tarımsal kalkınma kooperatifleri ve tarımsal birlikler aracılığıyla 2024 yılında 270 milyon TL’ye yakın destek sağlandı.İZMİR(İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yıl boyunca çiftçiye sağlanan destekler içerisinde pek çok başlık bulunuyor. 2024’te küçükbaş ve büyükbaş hayvan dağıtımı, yem desteği, gelir getirici fidan, tohum ve fide, tarımda hastalıklarla mücadele için ilaç ve tuzak desteği, çiftçiye ürün işleme, paketleme, ekim, toplama, taşıma gibi alanlarda kullanacakları makine ve ekipman yardımı, kooperatif ve birliklere tesis desteği, sulama tesisleri modernizasyonu, hayvan içme suyu göletleri, sulama göletleri, bakım ve onarım destekleri, doğal afetlerden kaynaklanan tahribatın onarımı ve eksikliklerin giderilmesi, yeni gelir getirici ürünlerin yaygınlaştırılması, tarımsal eğitimlerin artırılmasıyla beraber tarımsal destekler için 203 milyon 500 bin TL’lik kaynak kullanıldı.

Kooperatif alımlarıyla çiftçinin cebine doğrudan katkı İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca İzmir genelinde faaliyet gösteren toplam 95 farklı kooperatiften eylül ayına kadar geçen süreçte de toplam 64 milyon 884 bin TL’lik alım yaparak üreticinin alın terini yerde bırakmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıl sonuna kadar alımlarına devam ederek üreticinin cebine doğrudan destek sağlamış olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, böylece çiftçiye 2024 yılında 270 milyon TL’ye yakın destek verdi.