İzmir Büyükşehir Belediyesi gençlere kendilerini geliştirmeleri için yeni kapılar açılıyor. Ücretsiz ve günlük olarak düzenlenen Genç İzmir Atölyeleri’ne katılan gençler seramik, mum yapımı, yeni yıl kapı süsü, pasta yapımı alanında eğitim alabilecek.İZMİR (İGFA) - İzmir’i gençlik ve spor kenti haline getirebilmek için çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin ihtiyaç duydukları alanlarda kendini geliştirebilmesi için düzenlediği ücretsiz kurslara yenilerini ekledi. Gençler Bornova Aşık Veysel, Çiğli, Tarihi Havagazı Fabrikası ve Bornova (Macera Park) gençlik yerleşkelerinde düzenlenen ücretsiz günlük atölyelere katılarak hem sosyalleşecek hem de ilgi alanlarına göre deneyim sahibi olacak. Gençlik yerleşkelerinde seramik, mum yapımı, yeni yıl kapı süsü, pasta yapımı atölyeleri olacak.

Kontenjan sınırlı

Eğitim ve atölyeler, 15-30 yaş arası tüm gençlere açık olacak. Kontenjanın sınırlı olduğu atölyelere katılmak isteyen gençler detaylı bilgilere Genç İzmir'in Instagram sayfası "@izbbgencizmir" hesabından ve gencizmir.com’dan ulaşılabilecek.