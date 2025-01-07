Okullardaki temizlik sorununun çözümüne destek olarak öğrencilerin daha hijyenik ortamda öğrenim görmesi için harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılının ilk haftasında okullara hijyen seti dağıtımına başladı. İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, okullardaki temizlik sorununa çözüm olmaya 2025 yılında da devam ediyor.

Devlet okullarına verilecek hijyen seti desteği kapsamında ilkokul ve ortaokulların okul aile birliği başkanları, bizvariz.izmir.bel.tr sitesi üzerinden başvuruda bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından kent genelindeki 500 okula hijyen seti desteği sunulması planlandı. Hijyen setlerinin içinde 10 litre çamaşır suyu, 10 litre yüzey temizleyici, 10 litre sıvı sabun ve 72’li tuvalet kağıdı yer alıyor. Tüm malzemeler, her ay okullara ulaştırılacak. Yeni yılın ilk haftasında hijyen setlerini araçlara yükleyen belediye ekipleri, desteğe ihtiyaç duyan okullara giderek paketlerin teslimine başladı.

DAHA SAĞLIKLI VE DAHA TEMİZ OKULLAR İÇİN

Proje hakkında bilgi veren Çocuk Çalışmaları ve Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü Eğitim ve Etkinlik Birimi Şefi Ayfer Yeşilöz, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın projeleri kapsamında 9 ay boyunca 500 okulumuza hijyen seti desteği sağlayacağız. Bu paketlerin içinde sıvı sabun, yüzey temizleyici, tuvalet kağıdı ve çamaşır suyu bulunuyor. Paketler, okulların bir aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde planlandı. Öğrencilerin daha sağlıklı ve temiz bir ortamda eğitim alabilmelerini hedefliyoruz. Okul aile birliklerinden gelen talep doğrultusunda incelemelerimizi tamamladık ve yeni yılla birlikte bugün dağıtımlara başladık” dedi.