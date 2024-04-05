İzmir Atatürk Lisesi Öğrencisi Çağla Atalayman, uluslararası yarışmada ‘Çevre Bilimi’ dalında gümüş madalya kazandı.İZMİR (İGFA) - Tunus’ta yapılan The International Festival of EngineeringScienceand Technology “IFEST” yarışması tamamlandı.

Genç beyinlerin araştırma ve gelişimine yatkınlıklarını arttırmayı hedefleyen proje yarışmasında 40 ülkeden 300 proje yarıştı.

Yarışmada Türkiye’yi temsil eden İzmir Atatürk Lisesi öğrencisi Çağla Atalayman, danışman öğretmeni Zerrin Benal Hepsöğütlü rehberliğinde hazırladığı proje ile ‘Çevre Bilimi’ dalında 2.lik ödülüne layık görülerek gümüş madalya kazandı.

Başarılı öğrencinin projesinde; Ay'ın, Venüs’ün ve Jüpiter’in Dünya’ya uyguladığı kütle çekim kuvvetinin, Arktik Kutup Bölgesindeki buzul depremleriüzerindeki etkisi araştırılıyor. Projenin bir sonraki aşamasında gezegenlerin, Ay'ın, Güneş'in ve Dünya'nın ölçekli bir modeli oluşturularak bu cisimler arasındaki kütle çekim kuvvetleri, manyetikler kullanılarak belirlenmeye çalışılıyor.

Uluslararası alanda kazanılan başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, ‘Ülkemizi ve İzmir’i uluslararası alanda başarıyla temsil eden öğrencimizi ve öğretmenimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.’ dedi.