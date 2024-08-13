İzmir’in Dikili ilçesine bağlı Bademli Mahallesi’nde üretilen ve yöresel mutfak kültürünün eşsiz bir temsilcisi olan Coğrafi İşaretli Bademli Koruk Şerbeti, koruk suyu üreticilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte kazanlarda kaynatıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir’in Dikili ilçesine bağlı Bademli Mahallesi’nde üretilen ve yöresel mutfak kültürünün eşsiz bir temsilcisi olan Coğrafi İşaretli (Mahreç İşareti) Bademli Koruk Şerbeti, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Dikili Kaymakamı Cevat Gün, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü B. Kürşad Sevim,Dikili İlçe Tarım ve Orman Müdürü Göksel Arslan, teknik personel ve koruk suyu üreticilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte kazanlarda kaynatıldı.

Etkinlikle birlikte Bademli Koruk Şerbeti'nin geleneksel üretim sürecini ve kültürel değerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bademli Koruk Şerbeti, sadece Bademli Mahallesi’nde üretilen ve yediveren üzümlerinden yapılan özel bir ürün olup, 8 Mayıs 2023 tarihinde tescilenerek, 26 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında koruma altına alınmıştır.

Bademli Koruk Şerbeti’nin üretim süreci, tamamen Bademli Mahallesi’nde gerçekleşmekte ve sıkı denetimlerle kontrol edilmektedir.

Ürün, yediveren üzüm koruğu, su, toz beyaz şeker ve ıtır otu (Pelargoniumgraveolens) kullanılarak hazırlanır. Şu anda yıllık yaklaşık 9 ton üretim kapasitesine sahip olan Bademli Koruk Şerbeti’nin, gelecekte daha da yaygınlaştırılması hedefleniyor.