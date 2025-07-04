İzmir Büyükşehir Belediyesi ve UNICEF iş birliği ile çocuklar için ihtiyaç haritası oluşturacak. Proje kapsamında 10 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ve UNICEF iş birliği ile “Türkiye’de Çocuk Hakları Konusunda Güçlü Hesap Verebilirlik İçin Güçlü Sivil Toplum: Merkezde ve Yerelde İzleme, İş Birliği ve Savunuculuğunun Güçlenmesi Projesi” (ACAR) projesi kapsamında Çocuk Danışma Kurulu 1. Çalıştayı düzenlendi.

Uzman eğitmenler ve danışmanlar eşliğinde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen çalıştayda çocukların projeye bizzat katılımı ve kendi ihtiyaçlarını özgürce dile getirebilmeleri amaçlandı.

Çalışmada çocuklar gruplara ayrılarak ev, okul, mahalle, çevre ve dijital yaşam başlıklarında ihtiyaçlarını belirledi.

İhtiyaçların toplanarak ihtiyaç haritası oluşturulması ve raporlanması planlanıyor.

Proje kapsamında 10 bin çocuğun ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.