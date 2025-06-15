İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir'in efsane başkanlarından İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı merhum Ahmet Piriştina'yı vefatının 21. yılında kabri başında andı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütürken 15 Haziran 2004’te hayatını kaybeden Ahmet Piriştina, vefatının 21. yılında anıldı.

Aşağı Narlıdere Mezarlığı’nda yapılan anma törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ahmet Piriştina’nın oğlu Buca Belediyesi eski Başkanı Levent Piriştina ve eşi Ahu Piriştina, Ahmet Piriştina’nın ablası Mergim Gülmen, yeğeni Aylin Başeğmez, İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ile Ahmet Piriştina’nın yakınları ve İzmirli yurttaşlar katıldı. Duaların okunduğu anma töreninde, merhum Ahmet Piriştina ve geçen yıl hayatını kaybeden merhum eşi Mine Piriştina’nın kabrine karanfil bırakıldı.

Başkan Tugay, "Onun için mücadele ediyoruz ama bizi bugün buraya getiren şey belki şehre yaptığı hizmetlerden daha çok bu şehrin her insanına bir akrabası, bir büyüğü, kardeşi gibi davranmış olması. Oradaki samimiyeti, içtenliği, o mütevazı duruşu ile beraber çocuklarla çocuk, yaşlılarla yaşlı olması, herkesin ailesinden bir birey gibi yaşaması ve o şekilde kendini sevdirmesiydi. O yönüyle hepimize örnek oldu. Aslında tüm Türkiye'ye örnek bir belediye başkanı oldu. Yeri hiçbir zaman doldurulamadı. Bundan sonra da doldurulabileceğini düşünmüyorum. Ahmet Piriştina çok özel bir insandı” diye konuştu.

Piriştina’nın eşi Mine Piriştina’ya da rahmet dileyen Başkan Tugay, sonraki nesillerin de her daim İzmir'in efsane başkanı olarak hatırlanacağına hiçbir şüphe olmadığını söyledi.

“ALLAH ÇOCUKLARI BABASIZ BIRAKMASIN”

Ahmet Piriştina’nın oğlu Levent Piriştina ise "20 yıl önce de buradaydık. Acımıza, özlemimize ortak olduk. Geçen sene de annemi yanına uğurladık. Bunlar tarifi çok mümkün olmayan acılar. Geçen hafta çok vahim bir olay yaşadık. Gencecik, tertemiz yürekli, güler yüzlü, mertçe halkı için mücadele eden bir dost kaybettik. Ona da bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Onları çok iyi anlıyoruz. Öyle insanları o gün de yalnız bırakmadınız, 21 yıl sonra bizleri de yalnız bırakmıyorsunuz. Sizleri görmek bizlere kuvvet verdi. Hepinize minnettarız. Buradaki tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Allah çocukları babasız bırakmasın, iyi ki varsınız” diye konuştu.