Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ortaklığı ile DEÜ Teknoparkı’nın (DEPARK) koordinasyonunda yürütülen “İzmirEnt4Int: Centre for Entrepreneurs with Experiential Learning (Girişimciler İçin Deneyimsel Öğrenme Merkezi)" projesinin kapanış etkinliği gerçekleşti.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ortaklığı ile DEÜ Teknoparkı’nın (DEPARK) koordinasyonunda yürütülen“İzmirEnt4Int: CentreforEntrepreneurswithExperiential Learning (Girişimciler İçin Deneyimsel Öğrenme Merkezi)" projesinin kapanış etkinliği gerçekleşti.

Avrupa Birliği Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenen girişimciliği destekleme projesinin kapanış oturumuna; DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Bukova Güzel, DEPARK Genel Müdürü Aytekin Demir, ICMPD Proje Sorumlusu Kemal Ege Gürkan, İzmir Kalkınma Ajansı’ndan (İZKA) Cangül Kuş, DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Engin Deniz Eriş, DEÜ İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan (İMYO) Dr. Elif Yücebaş, sektör ve paydaş kurumların temsilcileri, akademisyenler, iş insanları ve girişimciler katıldılar.

“İZMİR ADINA ÖNEMLİ BİR ADIM”

İzmir Marriot Otel’de yapılan etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Bukova Güzel, projenin üniversite-sanayi işbirliğinin güzel bir örneği olduğunu ve büyük bir emeği temsil ettiğini belirtti. Çalışmanın aslında dört yılı kapsayan geniş bir süreç olduğunu söyleyen Prof. Dr. Güzel, “Dokuz Eylül Üniversitesi olarak bu süreçte projenin önemli bir paydaşıydık; ancak yalnız değiliz. Girişimcilik yönümüzü öne çıkaran en önemli yapılarımızdan olan Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkımız DEPARK ve onunla uyum içinde çalışan Teknoloji Transfer Ofisimiz (DETTO), bizlere ivme kazandıran, Üniversitemizi sanayi ile birleştiren iki önemli birimimiz. Bu süreçte ülkemizin ve İzmir’imizin gelişimi adına sektör paydaşlarımızla beraber önemli çalışmalar ortaya koyduk. Bu projemiz de İzmir adına önemli bir iş birliğini teşkil ediyor. Yatırımcıların ve girişimcilerin de ilgisiyle bu proje büyüdü ve önemli bir aşamaya geldi” dedi.

“PROJEMİZ BİR YOL HARİTASI NİTELİĞİNDE”

Konuşmasının devamında girişimcilik ruhunun önemine dikkat çeken Güzel, şunları kaydetti: “Girişimciliğin yaşı yok, mesleği yok. Gerçekten gönülden inandığımız, bir anda ortaya çıkan bir fikir olabiliyor. İşte bu noktada bu proje, bu fikirlerin olgunluğa ulaşmasında, deneyimlerin paylaşılmasında ve bir yol haritası belirleme, köprülerin kurulması noktasında öne çıkıyor. Umuyorum ki bu girişimin faydalı sonuçlarını bundan sonra da görmeye devam edeceğiz. Bu noktada projemiz, topluma hizmet noktasında da önemli bir çalışma olarak dikkat çekiyor. Bu bir kapanış etkinliği gibi düşünülebilir ama hiçbir zaman da bitmeyeceğine ben eminim. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak girişimciliği, üniversite-sanayi iş birliklerini desteklemeye bundan sonra da devam edeceğiz. Projenin hayata geçirilmesi noktasında emeği geçen öğretim üyelerimize ve tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.”