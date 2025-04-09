İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Avrupa genelinde iklim direncini artırmayı hedefleyen CLIMAAX projesinden hibe aldığı "İklime Hazır İzmir: Dirençlilik Stratejilerinin Geliştirilmesi (CRIZ-ERS)" çalışması kapsamında ilk paydaş toplantısı yapıldı. Proje kapsamında İzmir'in iklim risk değerlendirmesi yapılacak. İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi iklim krizi ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa Komisyonu’nun iklimle mücadele konusundaki çağrısına kabul edilerek AB üyesi kentler dışında “AB Şehirler Misyonu Etiketi” unvanını alan ilk kent olan İzmir, doğa dostu projelerle uluslararası alandaki başarılarını sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iklim nötr çalışmaları kapsamında hazırladığı projeleden biri olan İklime Hazır İzmir: Dirençlilik Stratejilerinin Geliştirilmesi (CRIZ-ERS) Projesi İklim Değişikliğine Uyum Misyonu kapsamında fonlanan CLIMAAX projesinden 145 bin Avro hibe aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi proje kapsamında ilk paydaş toplantısı da düzenlendi.

İZMİR’İN İKLİM RİSK HARİTASI OLUŞTURULACAK

İzmir’de kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, meslek odaları gibi geniş katılımla yürütülmesi hedeflenen projenin ilk paydaş toplantısı İzmir Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda, İzmir’in mevcut iklim tehlikeleri, geleceğe yönelik iklim senaryoları ve proje için gerekli veri ihtiyaçları ele alındı. Proje kapsamında yapılacak mekânsal analizler ile İzmir’in iklim risk haritası oluşturulacak ve mevcut dirençlilik planları güncellenecek.,

BÜYÜKŞEHİR ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLECEK

CLIMAAX projesi, İzmir’in iklim risklerinin analiz edilmesine, kırılgan noktaların belirlenmesine ve bu risklerin azaltılmasına yönelik yenilikçi çözümler geliştirmesine olanak tanıyacak. Proje kapsamında, sıcak hava dalgaları, sel, kuraklık ve orman yangınları gibi iklim tehlikeleri üzerine detaylı çalışmalar yürütülecek. Bu süreçte, İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilecek çalışmalar, şehir genelindeki uyum ve dirençlilik planlarını güçlendirmeye odaklanacak.

İZMİR’İN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

İzmir’in iklim değişikliğine uyum kapasitesini artırmaya yönelik bu çalışmalar, şehrin sürdürülebilir ve yaşanabilir bir geleceğe hazırlanmasına önemli katkılar sunacak. CLIMAAX projesi sayesinde, İzmir’in iklim değişikliğine karşı dirençliliği güçlendirilirken, bölgesel ve Avrupa çapındaki adaptasyon hedefleriyle uyumlu adımlar atılacak. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje; şehirlerin, bölgelerin İklim Risk Değerlendirmeleri (CRA) yapmalarını teşvik ederek iklim değişikliğine karşı dirençliliğini artırmayı amaçlıyor. CLIMAAX Projesi, 33 Avrupa bölgesinde toplam 5,5 milyon Avro’luk fon desteği sağlıyor.