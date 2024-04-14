İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik ile Tepeköy Mahallesi'ni ziyaret etti. Hayvancılığın bitme noktasına geldiğine yönelik sorunları dinleyen Tugay, gerekli adımları atacaklarını belirtti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın Foça'nın ardından bir diğer durağı Bergama oldu. Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik'i makamında ziyaret eden Tugay, daha sonra ilçenin en çok genç nüfusa sahip Tepeköy Mahallesi'ni ziyaret etti. Köy kahvehanesinde yurttaşlarla buluşan Başkan Tugay, sorunları dinledi. Mahalle Muhtarı Mustafa Aktürk'ün de katıldığı ziyarette yapacağı çalışmaları anlatan Tugay, “Mazbatayı yeni aldım. Sorunlarınızı dinlemek için geldim” dedi.

Gerekli projeleri hayata geçireceklerini söyledi Tarım arazilerine giden yolların yapılmasını isteyen yurttaşlar, hayvancılıkta yaşadıkları zorlukları anlattı. Hayvan fiyatlarının çok arttığını, hayvan alsalar bile bakamayacak duruma geldiklerini belirten mahalle sakinleri, devletin ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine destek vermesini istedi. Başkan Tugay, köylünün de üreticinin de nefes alması için gerekli projeleri hayata geçireceklerini söyledi.