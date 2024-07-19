İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Torbalı Atalan Mahallesi'nde örtü altı yetiştiricilik yapan Semih Elmas'ın ejder meyvesi üretim tesisini ziyaret etti.İZMİR (İGFA) - İzmir'de 2 dekar alanda ejder meyvesi üretimi yapan Semih Elmas'ın işletmesinde, Temmuz-Aralık ayları arasında yıllık ortalama 6.5 ton ejder meyvesi üretiliyor. Üretilen meyvelerin bir kısmı Avrupa'ya ihraç edilerek, yerel ve uluslararası pazarda önemli bir yer edinmiş durumda.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, işletmede yaptığı incelemelerde örtü altı yetiştiriciliğin sağladığı avantajlara ve ejder meyvesinin ekonomik katkısına dikkat çekti.

Şahin, "Bu işletme, modern tarım teknikleri ve yüksek üretim kapasitesiyle örnek bir model oluşturuyor. Bu tür girişimlerin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, bölgenin tarımsal potansiyelini artıracaktır," dedi. Semih Elmas, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ejder meyvesi üretimi, doğru yöntemler ve iyi planlama ile oldukça kârlı bir iş olabilir. Desteklerinden dolayı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teşekkür ederim," ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında, ejder meyvesi üretim süreci ve ihracat olanakları hakkında teknik detaylar paylaşılırken, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.