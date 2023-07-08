İzmir Büyükşehir Belediyesi, karavan sahiplerinin güvenli ve konforlu konaklamaları için 7 ilçede 524 araçlık karavan parkı ve kamp alanları için proje başlattı. Kent merkezi ve turistik ilçelerdeki park alanlarının, yasal sürecin ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmete açılması planlanıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin sahil kesimleri ve ücretsiz otoparkları başta olmak üzere farklı noktalarda karavanların oluşturduğu park sorununu çözmek için yeni karavan park alanlarına yönelik proje hazırladı. Karavan kullanıcılarının güvenli ve konforlu konaklamalarını sağlamak için, mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde olan ve yasal olarak karavan kamp alanı olmasında engel bulunmayan alanlar tarandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında, karavan konaklamasına uygun, doğayla bütünleşik park alanları kent içinde ve turistik yerlerde belirlendi. Çalışma kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi kent içinde 5 farklı alanda 389 araç kapasiteli karavan otoparkı, turizm bölgelerinde ise 135 araç kapasiteli karavan kamping alanı olmak üzere 7 ilçede toplam 524 araçlık karavan kamp ve park alanı kazandıracak.

Kent merkezinde 5 nokta Proje kapsamında kent içinde Bornova’da yer alan Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda 83 araçlık, Bayraklı Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi üzerindeki otopark planlı alanda 34 araçlık, Balçova Olimpiyat Evleri’nde 60 araçlık, Halkapınar’da 60 araçlık, Karşıyaka Selçuk Yaşar Spor Tesisleri yanında (Çiğli ESHOT Garajı) 122 araçlık, Menemen Ulucak’ta 30 araçlık karavan park alanı yapılacak.

Turizm bölgelerinde karavan kamp alanları Kent merkezinin dışında ise turizm bölgelerinde Tetusa Alaçatı’da (Oasis Otel Çevresi) 35 araçlık, Çandarlı’da Eurovelo bisiklet rotası üzerinde yer alan turistik tesiste 100 araçlık karavan kamp alanı belirlendi. İlk etapta belirlenen yerlerin yanı sıra Güzelbahçe ve Özdere için de planlama çalışmaları devam ediyor.



Projelerle ilgili gerekli izin ve onayların alınmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve İZBETON A.Ş. ekipleri çalışmaları tamamlayıp karavanların kullanımına açacak. Karavan otoparklarının yönetimi, düzeni ve bakımı ise İZELMAN A.Ş. koordinasyonunda yürütülecek.