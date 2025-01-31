İzmirli çocuklar, yarıyıl tatilini İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin etkinlikleriyle hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirdi. Gezi ve atölyeler çocukların önünde yeni ufuklar açtı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yarıyıl tatilini dopdolu geçirmesi için çok sayıda etkinlik planladı.

Çocuk Çalışmaları ve Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü, çocuk atölyeleri ve oyun odalarından hizmet alan çocuklara yönelik farklı noktalara geziler düzenledi.

Geziler, çocukları bilim, tarih ve eğlence yolculuğuna çıkardı. Kütüphaneler Şube Müdürlüğü ise çocuklar için çok renkli atölye programları hazırladı. “Keşfet, Eğlen” teması ile bir araya gelen çocuklar, interaktif bir yaklaşımla yapılan atölyelerde hayaller kurup hikâyeler yazdı, masallar dinledi. Oyunlar eşliğinde sözcüklerin gücünü keşfetti.

Geziler kapsamında çocuklar, Atatürk Müzesi, Buca Ters Ev, Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi ve Araştırma Müzesi, Menemen Oyun Köyü, Ümran Baradan Çocuk Müzesi, Agora Ören Yeri, Bergama Müzesi ve Pergamon Antik Kenti, Sancar Maruflu Bilim Merkezi, Limontepe Farkındalık Merkezi ve Sıfır Karbon Noktası’nı gezme ve inceleme fırsatı buldu.

DENEYLER YAPILDI

Konak Belediyesi Sancar Maruflu Bilim Merkezi gezisi çocukları başka bir dünyaya götürdü. 3, 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik farklı günlerde yapılan geziler, uzayı ve gök cisimlerini merak eden çocukların ilgisini çekti.

Planetaryumda gezegenler ve iklim değişikliği ile ilgili film izleyen çocuklar; fizik, elektronik, manyetik gibi konularda çeşitli deneylere de katılarak eğitici ve eğlenceli bir gün geçirdi. Çocuklara ayrıca İklim Köşesi’nde yenilenebilir enerjiyle ilgili uygulamalı bilgiler verildi.

Öğrencilerle çok keyifli bir gün geçirdiklerini belirten Kadifekale Çocuk Merkezi Birim Sorumlusu Cansu Akyol Babur, “Bütün merkezlerimiz yarıyıl tatilinde çeşitli geziler düzenledi. Bu gezilerin içinde antik kentler ve bilim merkezlerine ağırlık verdik. Çocuklarımızın hem eğlenerek hem de gezip görerek bilgi edinmesini amaçlıyoruz. Bugünkü gezimizde çocukların dünyamızla ilgili algısını derinleştirdik. İklim değişikliğinin sebeplerini, sonuçlarını ve bu konuda neler yapabileceğimizi öğrendiler” dedi.