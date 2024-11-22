Bir dönem İzmir fotoğrafçılığına damga vuran Hamza Rüstem ve Alexander Gagin'in torunları İzmir'de buluştuİZMİR (İGFA) - 1930-1940'lı yıllarda İzmir'in ilk fotoğrafçıları olarak da bilinen AlexsandroGagin'in torunu Alexsander ve torununun oğlu Sebastian ve Hamza Rüstem'in torunu Mert Rüstem İzmir'de bir araya geldi.

Hamza Rüstem'in adını taşıyan Mert Rüstem'in işlettiği Kemeraltı Çarşısı'ndaki stüdyoda buluşan aile bireyleri dedelerinin kullandığı fotoğraf makineleri ve fotoğrafları incelediler bilgi alışverişinde bulunup dedelerini yad ettiler.

1940’lı yıllara dayanan dostluklarını yaşamlarını yitirene kadar sürdüren Gagin ve Rüstem'in torunları o yıllardan kalan dokümanları incelerken duygusal anlar yaşadılar. Akraba sıcaklığında geçen buluşmada Mert Rüstem'in koleksiyonunun bir kısmının bulunduğu Hamza Rüstem'in eski stüdyosunda torun Alexsander dedesinin bir zamanlar kullandığı Leica makinesiyle çok sayıda fotoğraf çektiğini hatırlattı.

Murat Bengisu, İpek Cabadak ve Gagin'in torunun oğlu SebastianGagin’in hazırladığı Foto Gagin ve İzmir Fotoğraf Kültürü kitabının İzmir Yakın Kitapevi’nde düzenlenen imza günü için İzmir’e gelen Gagin’in torunu Alexsander ve oğlu Sebastian, Hamza Rüstem’in torunu Mert Rüstem gelecek yıllarda da buluşmak için sözleştiler.

Buluşma sonrasında, Mert Rüstem, Nihan Koçboğan'ın hazırladığı ve İzmir Büyük Şehir Belediyesi yayınları arasında yer alan "Hamza Rüstem ve Oğulları kitabıyla, 1928 yılı büyük boy Hamza Rüstem'in çektiği ve Yeşilyurt Kitapevi’nin yayımladığı İzmir panoramasını SebastianGagin'e hediye etti.

