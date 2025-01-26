İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün Grekoromen Güreş Takımı, Büyükler Türkiye Şampiyonası’nı bir altın, iki gümüş, bir de bronz olmak üzere toplamda 4 madalya ile tamamladı. İzmir ekibi 15 sporcusuyla katıldığı turnuvada 10 sıkletin 3’ünde finale çıkma başarısı gösterdi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Grekoromen Güreş Takımı, 61 kulüpten yaklaşık 500 sporcunun katılımı ile 21-23 Ocak 2025 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası’nı bir altın, iki gümüş, bir de bronz olmak üzere toplamda dört madalya ile tamamladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Grekoromen Güreş Takımı 7’si 23 yaş altı olmak üzere toplam 15 sporcusuyla katıldığı turnuvada 10 sıkletin 3’ünde finale çıkma başarısı gösterirken, yılın ilk ve en önemli ulusal turnuvasında çok önemli bir başarıya imza attı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Grekoromen takım kaptanı Emrah Kuş, final maçı dahil çıktığı 5 müsabakayı da kazanarak 82 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu. 2022 yılında Romanya’da düzenlenen uluslararası organizasyonda U17 Avrupa Yıldızlar Şampiyonu olan İbrahim Özdemir (20), şampiyonada finale kalırken en genç sporcusu unvanıyla çıktığı müsabakada gümüş madalyaya uzandı. Özdemir, güçlü ve etkili stiliyle de izleyicilerden tam puan aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’ne bu sezon katılan Muhammed Emin Çakır (22), mavi beyazlı armasıyla çıktığı ilk ulusal turnuvasında 55 kiloda Türkiye 2’ncisi olarak önemli bir başarıya imza attı. 82 kiloda mindere çıkan Hasan Berk Kılınç (29) ise bronz madalya kazandı. 60 kiloda Himmet Sandıklılı (24) ile 130 kiloda Hüseyin Avni Çil (22) ise şampiyonayı 5’inci tamamladı.