İzmir’de çalışmalarını sürdüren heykeltraş Şevki Köse’nin, “Ölmez ağacın gölgesinde, “SURETLER” adlı heykel sergisi 19. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali’nde yer aldı.BALIKESİR (İGFA) - Ayvalık Belediyesi’nin davetiyle sergisini Kırlangıç Sanat Galerisi’nde açan heykeltraş Şevki Köse, bereketin, bilgeliğin ve barışın simgesi zeytin ağacını esin kaynağı olarak aldığı serginin, sanatseverleri görünenin ötesinde bir yolculuğa çıkardığını söyledi.

Günümüzün bilim, sanat ve felsefesinin temellerinin zeytin ağacının gölgesinde atıldığına dikkat çeken heykeltrış Şevki Köse, Homeros’un İlayda destanındaki “Herkese aidim ve kimseye ait değilim. Sen gelmeden önce buradaydım ve sen gittikten sonra da burada olacağım”…’ dizelerinin serginin ana temasını oluşturduğunu ifade etti.

Köse, “İnsanoğlu, kadim uygarlıklara hayat veren bu zeytin ağacının yüzlerce yıllık yaşamının çok küçük bir bölümüne tanıklık ediyor. Zeytin ağacı bilgeliği, ölümsüzlüğü, dayanıklılığı, dokusu, gövdesindeki formlarıyla da kendisine hayran bırakıyor, çok özel bir ağaç. Heykelde çalışılması da çok zor bir ağaçtır. Ona uyum sağlamak zorundasınız. Bu sergiyle insanlık tarihi için çok önemli olan zeytin ağacına bir başka boyutta bakılmasını, sağlamak istedim. İnsanın unuttuğu doğayla yeniden barışması gerek. Sergide yer alan figüratif ve soyut çalışmalarımın, hikayeleriyle de bu amaca katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.