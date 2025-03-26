İzmirli kadınlar, uzmanların katılımıyla düzenlediği aylık toplantıda çevre, iklim değişikliği ve kanser hastalıklarına dikkat çekti, sonra demokrasi ve adalet konusundaki uygulamaları siyah giysilerle protesto etti.İZMİR (İGFA) - Cumhuriyet ve demokrasiye sahip çıktıklarını vurgulayan kadınlar, tepkilerini sessiz ama etkili bir şekilde dile getirdi.

Alsancak’ta bir araya gelen çok sayıda kadın, üzerlerinde siyah kıyafetlerle ülkemizde yaşanılan son gelişmelere dikkat çekti. Protesto eylemi sırasında herhangi bir slogan atmayan kadınlar, siyah giysilerinin anlamıyla mesajlarını net bir şekilde ortaya koydu

Çevre, iklim değişikliği ve kanser hastalıkları konusunda bilgilendirmeden sonra yapılan basın açıklamasında “Bugün burada, Cumhuriyetimize ve demokrasimize olan inancımızı siyah giysilerimizle ifade etmek istedik. Ülkemizde demokrasi ve adalet konusunda yaşanılan son gelişmeler biz kadınları tedirgin etmektedir. Kaygı, endişe ve güvensizlik duygusunu en yoğun biçimde yaşıyoruz. Bu ülkenin laiklik, demokrasi, adalet gibi kurucu değerlerinin her geçen gün nasıl örselendiğini görmek biz kadınları derinden etkiliyor. Bizler, Cumhuriyetin aydınlık yüzleri olarak bu gidişata sessiz kalmayacağız" denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: "Siyah, yasın ve protestonun rengidir. Bizler, ülkemizin içinde bulunduğu durumdan dolayı üzüntülüyüz. Demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün zedelenmesine, kadın haklarının geriye gitmesine izin vermeyeceğiz. Bugün burada sergilediğimiz sessiz protesto, sesimizin daha gür çıkacağının bir işaretidir."

Kadınların Cumhuriyet ve demokrasiye olan bağlılıklarını siyah giysileriyle simgeleştirmesi, songelişmelere yönelik önemli bir mesaj olarak algılandı.