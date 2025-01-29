İzmirli kadınlar, Lozan Mübadelesi’nin 102.yılı nedeniyle bir araya geldi, şarkılar söyleyip dans etti.İZMİR (İGFA) - Türkiye ile Yunanistan arasında 102 yıl önce yaşanan ve yaklaşık iki milyon insanın göçe zorlandığı ifade edilen buluşmada,“İnsan yerinden yurdundan edilmesin. Aynı acılar yaşanmasın” denildi.

Toplantının açılışında konuşan Birlik Başkanı Gülsen Özkan, emekliler, çalışanlar ve kadınlar için zor bir yılın geride kaldığını, bu yılın daha zor geçmesinin beklendiğini ifade ederek, “Bu zorlukları aşmak, kadına şiddeti durdurmak, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için, bir araya gelerek sesimizi daha gür çıkarmalıyız. Bölük pörçük etkinliklerle çalışmalarımız etkisizleşiyor, sesimizi yeterince duyuramıyoruz. Birlikte mücadele etmediğimiz, dayanışma kültürünü yeterince ayağa kaldırmadığımız için, sesimiz yeterince etkili olamıyor. Kadın dernekleri olarak “ben” değil “biz” olmayı becerelim, el ele verelim, alanlarda gücümüzü gösterelim. “Biz” olursak sesimiz daha gür çıkar, değişim ve dönüşümde etkili olur. Güç, aslında biz kadınlarda, gücümüzün görünür olması gerçekten çok önemli. Beraber olursak, emin olun pek çok sorunu çözmüş oluruz” dedi.

Lozan Mübadilleri Vakfı Ege Bölge Temsilciliği Başkanı Emel Acar da, 102 yıl önce Türkiye ile Yunanistan arasında, Türkiye'de yerleşik Rum-Ortodokslar ile Yunanistan'da yerleşik Türk- Müslümanların zorunlu göçünü öngören Mübadele Sözleşmesi imzalandığını hatırlatarak, bir daha aynı acıların yaşanmamasını diledi.

Savaşlarda ve göç yollarında yaşamını yitirenleri bir kez daha saygı ile andıklarını ifade eden Acar, Türkiye’den Yunanistan’a göç edenlerin kültür ve sanat değerlerini korumak için, çeşitli çalışmalar yaptıklarını, vakıf, dernek, müze ve kültür-sanat merkezleri kurduklarını söyledi. Mübadillerin acılarını, anılarını ve tarihi gerçeklerini hatırlatmak ve geleceğe taşımak amacıyla yıl içinde bir dizi etkinlik düzenlediklerini bildirdi.

Konuşmalar sonrasında Lozan Mübadilleri Vakfı Ege Bölge Temsilciliği’nin kurduğu müzik korosu ve dans grubu, dostluk, kardeşlik şarkıları, barış türküleri ve oyunlarıyla Ege’nin iki yakasını Alsancak’ta birleştirdi.

Muhteşem bir konser veren koro ve dans grubunu izleyen kadınlar, hep bir ağızdan Ege’nin iki yakasını buluşturan dans ve şarkılara eşlik etti. Koro, Rumca, Bulgarca şarkıları ve Rumeli türkülerini seslendirdi.

Etkinlik sonunda İKKB Başkanı Gülsen Özkan, lozan Mübadilleri Vakfı Ege Bölge Temsilcisi Emel Acar, Koro Şefi ve Dans Eğitmenlerine çiçek vererek teşekkür etti.