İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve derinleşen ekonomik krizden etkilenen başta gençler olmak üzere tüm yurttaşlara hizmet veren İzmirli Kahve’ye üç yeni şube daha ekleniyor. Yeni büfeler Konak Varyant, Alsancak ve Hatay’da olacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin pahalılıktan etkilenen gençler için açtığı, piyasa fiyatının yarısına hizmet veren İzmirli Kahve’ye yeni şubeler geliyor. Güney Amerika kahvelerinin kaliteli ve nitelikli çekirdeklerden elde edilen ve baristalar tarafından hazırlanan kahvelerin sunulduğu İzmirli Kahve’nin yeni şubeleri Konak Varyant, Alsancak ve Hatay’da olacak. Ayrıca önümüzdeki günlerde “Kahvem Termosta” uygulaması da başlayacak. “Kahvem Termosta” uygulaması ile tüketilen bardak sayısının da azaltılması hedefleniyor.

“9 noktaya 3 yeni şube daha eklenecek”

Başta gençler olmak üzere İzmirliler tarafından büyük ilgi gören İzmirli Kahve’nin yeni dönemde şube sayısını artıracaklarını belirten İzmirli Kahve İşletme Sorumlusu Selami Büyükyıldız, “İzmirli Kahve olarak Konak- Bornova-Fahrettin Altay metro çıkışı, APİKAM, Buca Kasaplar Meydanı, Kültüpark ve Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda 7 şubeyle hizmet veriyoruz. Havagazı Fabrikası’nda ve Gaziemir Fuar Alanı’nda da etkinlik noktalarımız var. Öncelikle Konak Varyant’da ardından Alsancak ve Hatay’da yeni şubeler açacağız” dedi.

“Kahvem Termos’ta uygulaması da başlayacak”

Herkesin tüketebileceği, ulaşılabilir ve en kaliteli ürünleri sunma hedefiyle çalıştıklarını aktaran Büyükyıldız, “gel, al, git” şeklinde hizmet verdiklerini APİKAM’daki İzmirli Kahve’nin oturma düzeni ve ücretsiz internet hizmeti ile öğrencilerin ders çalışabileceği, yurttaşların keyifli zaman geçireceği bir mekan olduğunu aktardı. Yakın zamanda “Kahvem Termosta” uygulamasına da geçeceklerini aktaran Büyükyıldız, çevre dostu bir yaklaşımla tüketilen kahve bardağı sayısını azaltmayı ve yurttaşlara daha da indirimli kahve sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

“Büyükşehir’e teşekkür”

İzmirli Kahve’den başta öğrenciler olmak üzere tüm yurttaşlar çok memnun. APİKAM’daki İzmirli Kahve şubesi ise gençlerin ve İzmirlilerin uğrak noktası. Üniversiteye hazırlanan öğrenci Emirhan Özçelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetinden çok memnun olduğunu belirterek, “Fiyatları çok uygun. Genelde sessiz oluyor. Ben düzenli bir şekilde geliyorum, ders çalışıyorum. Her ürününü denedim, hepsi gayet güzel. Herkese tavsiye ederim” dedi. Öğrenci Pelin Katırcı ise, “Evde çalışmaktansa burada çalışmak daha motive edici. Kahvemi içiyorum aynı zamanda sessiz ortamda ders çalışıyorum. Fiyatlar da çok uygun. Americano içebildiğim tek yer burası. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“Sıcak ve keyifli bir ortam”

Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü Öğrencisi Merve Kul da, “Sıcak ve keyifli bir ortam var. Severek geliyoruz, ders çalışıyoruz. Çalışanlar güler yüzlü, ürünler lezzetli ve fiyatları çok uygun” diye konuştu. Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü Öğrencisi Sultan Erdoğan ise, “Üniversiteye hazırlanırken de geliyorduk. Yaşıtlarıma tavsiye edebileceğim bir mekan. Çok insan yönlendirdim de zaten. Öğrenci dostu fiyatlarıyla ön planda. Ürünleri çok lezzetli. Personel çok güler yüzlü” dedi.

“Şehrin ortasında bir kaçış noktası”

İzmirli Kahve’nin APİKAM’daki şubesinde sık sık kahve içen bankacı Engin Candan ise, “İzmirli Kahve sık sık uğradığımız bir mekan. Burada daha çok öğrencileri ve gençleri görüyoruz ama beyaz yakalıların da öğlenleri buluştuğu bir yer. Şehrin tam ortasında ama şehir gürültüsü yok. Kaçış ve buluşma noktası gibi. Tarihi bir yer. Müze, kütüphane var. Belediyenin böyle yerleri değerlendirmesi güzel, burası hoşuma gidiyor” dedi.

İzmirli Kahve menüsünde neler var?

İzmirli Kahve’nin menüsünde Güney Amerika kahvelerinin kaliteli ve seçilmiş çekirdeklerinden elde edilen kahveler yer alıyor. Kahveler, alanında uzman baristalar tarafından hazırlanıyor. Her geçen gün artan kahve fiyatlarına karşın herkesin ulaşabilmesi için uygun fiyatlı menüsüyle hizmet veren İzmirli Kahve’nin sıcak içecek menüsünde, espresso 50/60 TL, americano 60 TL, latte 70 TL, cappuccino 70 TL, flat white 80 TL, karamel macchiato 85 TL, mocha 85 TL, white mocha 85 TL, Türk kahvesi 35 TL ve filtre kahve 60 TL’den satışa sunuluyor. Soğuk içecek menüsünde ise soğuk kahve seçeneklerinin yanı sıra cool lime 70 TL, hibiscus 70 TL, toffee nut latte 85, soda 15 TL, su 10 TL fiyattan satılıyor.