İzmir Artemis Lions Kulübü’nün başkan ve üyeleri, Alsancak’ta faaliyet gösteren çikolata ve tatlar atölyesinde, el yapımı çikolata üretimini öğrendi.İZMİR (İGFA) - İzmir Artemis Lions Kulübü’nün, çikolata ve tatlar atölyesinde düzenlediği etkinlik, yoğun ilgi gördü. Kadın üyelerin çoğunlukta olduğu çikolata yapımı etkinliğine katılan lions üyeleri, çikolatanın üretim aşamalarını uzmanından öğrenerek, kendi çikolatalarını yapma fırsatı buldular.

Atölye boyunca, çikolatanın tarihçesi, çeşitleri ve yapımında kullanılan malzemeler hakkında bilgi edinen üyeler, çikolata eritme, kalıplama, süsleme ve paketleme tekniklerini öğrendiler. Kendi elleriyle çikolata yapan üyeler, hem keyifli bir gün geçirdiler, hem de yeni bir beceri kazandılar.

Üyeler, iç dolgusunda fındık ve fıstık gibi ürünleri kullanarak ürettikleri kalpli ve portakallı çubuk çikolataları, işletme sahibinin hazırladığı ve üzerinde kalp resimlerinin bulunduğu kutulara koyarak sevdiklerine hediye ettiler.

Birinci Kesim Başkanı Ecz. Belgin Başer, lions üyelerinin eş ve çocuklarının da katıldığı etkinlikte neşeli ve coşkulu anlar yaşayan üyeler, ürettikleri kalp şeklindeki çikolataların tadını çok beğendiler, performansları ile işletme sahibinden tam not aldılar. Çikolata yapımını öğrenmekten dolayı mutlu olduklarını dile getiren üyeler, bu tür etkinliklerin kendilerine yeni bir bakış açısı kazandırdığını ilettiler.

Artemis Lions Kulübü Başkanı Ecz. Hatice Güleç, amaçlarının, üyelerinin sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını desteklemek olduğunu belirterek, “Bu etkinlikte hem eğlendik, hem de, sevdiklerimiz ve dostlarımıza çikolatadan hediyeler yaptık. Çok keyifli bir gün yaşadık. Atölye yetkilisine böyle bir imkan sağladığı için çok teşekkür ediyorum.”dedi.

Çikolata Atölyesi yetkilisi İpek Yatmaz ise, atölyeye katılan lions üyelerinin ilgisinden memnun olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin devam etmesini umduklarını ifade ederek, özellikle kadınların güçlenmesine yönelik çeşitli projeler yürüttüğünü söyledi. Çikolata eğitimlerinin, genellikle çikolata yapımının inceliklerini, farklı çikolata türlerini, çikolata dekorasyonunu kapsadığına işaret eden Yatmaz,”Bu projeler sayesinde kadınlar, çikolata sektöründe yeni kariyer fırsatları yakalayabilir, kendi çikolata markalarını oluşturabilir veya mevcut işlerini geliştirebilirler” dedi.