Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen ‘Masterler Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda İzmirli öğretmen atletler, başarılarıyla göz doldurdu.

İZMİR (İGFA) - 24-25 Şubat tarihlerinde Bursa’da yapılan Master Kış Atmalar, Master Salon ve Salon Olimpik yarışmaları sona erdi. İki gün süren Masterler Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda İzmirli öğretmenler, derecelerle kente döndü.

Şampiyonada; Nevvar Salih İşgören Ortaokulu öğretmeni Arzu Yahşi; 3000 metre yürüyüş yarışında Türkiye 1.si, 3000 metre yarışında Türkiye 3.sü olurken 9 Eylül Ortaokulu öğretmeni Adnan Şamil Yahşi de gülle atma yarışında Türkiye 5.si olarak İzmir’e madalyaları ile döndüler.

Gazi Umurbey Ortaokulu öğretmeni Melike Maraz; 60 metre yarışında Türkiye 1.si, 200 metre sırıkla atlamada Türkiye 1.si, uzun atlama yarışında Türkiye 2.si, disk atma yarışında Türkiye 2.si, cirit atmada ise Türkiye 2.si olarak yarışmalarda üstün bir performans sergiledi.

GENÇLERİMİZE ÖRNEK OLDULAR

Öğretmenlerin şampiyonada pek çok derece elde ederek gençlere örnek olduklarını ifade eden İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, emekleri ve elde ettikleri başarıları için İzmirli öğretmenleri kutlayarak başarılarının devamını diledi.