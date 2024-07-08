İzmir Üniversiteleri Platformu toplantısı, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ev sahipliğinde düzenlendi.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen İzmir Üniversiteleri Platformu toplantısında, İzmir’de bulunan yükseköğretim kurumlarının rektörleri bir araya geldi. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban’ın da katıldığı DEÜ Rektörlük binasındaki toplantıda, İzmir’deki yükseköğretim verileri ve yükseköğretim gündemine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda DEÜ Rektör Vekili ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, 2023-2024 Akademik Yılı’nda İzmir’deki yükseköğretim kurumlarına ilişkin veriler içeren bir sunum gerçekleştirirdi. YÖK verilerinin yer aldığısunumunda Prof. Dr. Ak, üniversitelerin yerli ve uluslararası öğrenci sayılarından akademik personel sayılarına, program sayılarından kurumların araştırma projelerine uzanangeniş bir alanda güncel bilgiler paylaştı. 2023-2024 dönemini kapsayan sayılara göre İzmir’deki üniversiteli sayısının uluslararası öğrencilerle birlikte 207 bin 628 olduğunu açıklayan Ak, “Bu sayının 10 bin 474’ü uluslararası öğrenci. Kız öğrenci sayısı iki alanda toplam 104 bin 981’ken, erkek öğrenci sayısı ise 102 bin 647. Bununla birlikte kurumlarımızdaki akademik personel sayısı ise toplam 9 bin 877’dir” dedi. Açıklamalarının devamındaRektör Vekili Ak, İzmir’de üniversite hastanelerinin sayısının 9, afiliye hastane sayısının 4, Teknopark sayısının 4 ve Teknoloji Transfer Ofisi sayısının ise 6 olduğunu belirtti.

Toplantıda konuşan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ise İzmir’deki yükseköğretim kurumlarının mevcut durumu, gelecek dönem projeleri, kurumlar arası iş birliği olanakları, İzmir’in bir eğitim merkezi olarak konumlandırılması ve bu yöndeki güncel çalışmalara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. İzmir’in yükseköğretim Türkiye’nin önemli bir marka şehri olduğunun altını çizen Dr. Elban, tüm rektörlere ortaya koydukları özverili çalışmalardandolayı teşekkür etti.