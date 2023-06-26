İzmir tarihinin en büyük raylı sistem yatırımı Üçyol–Buca Metro hattında General Asım Gündüz İstasyonu’nda kazık çakma çalışmaları tamamlandı; Buca Koop İstasyonu’nda ise sona yaklaşıldı. TBM’lerin hatta girmesiyle birlikte tünel açma işlemleri başlayacak.İZMİR (İGFA) - İzmir tarihinin en büyük raylı sistem yatırımı Üçyol – Buca Metro hattında çalışmalar son hızıyla devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla inşa edeceği, Üçyol - Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampusu - Çamlıkule arasında 13,5 kilometrelik hatta 11 istasyonla hizmet verecek Üçyol – Buca Metrosu’nda tünelleri kazacak ilk tünel açma makinesi (TBM) kuruldu. Buca Metrosu için çalışmaların başladığı noktalardan General Asım Gündüz İstasyonu’nda kazık çakma çalışmaları tamamlandı. TBM’lerin gireceği bölümün istasyon kazılarına başlandı. Buca Koop istasyonunda ise kazık çakma işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu istasyonda Ekim ayında tünel kazısına başlanması hedefleniyor. Dokuz Eylül Üniversitesi İstasyonu şantiye alanı çalışmalarına da başlandı.

Buca Metrosu'nda çalışmalar sürüyor Hat üzerinde 3 tane TBM çalışacak. İlerleyen dönemlerde TBM sayısının dörde çıkması da hedefleniyor. Üçyol, Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar Meydanı, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonlarının bulunduğu Buca Metrosu, Fahrettin Altay-Bornova arasında çalışan mevcut metro hattı ile Üçyol İstasyonu'nda, İZBAN hattı ile Şirinyer'de entegre olacak. Bu hat üzerinde tren setleri sürücüsüz olarak hizmet verecek. Yaklaşık 305 milyon Euro değerinde araç alımı yapılacak. Dokuz Eylül Üniversitesi istasyonunda 240 araçlık otopark bulunacak. Hat işletmeye açıldığında günlük yolcu sayısının 400 bin olması bekleniyor.

Soyer: “İzmir’i demir ağlarla örmeye devam edeceğiz” İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Buca Metrosu İzmir tarihinin en büyük ölçekli ve pahalı projesi. 2026 yılının ilk aylarında bu hattı bitirmek istiyoruz. 13,5 kilometrelik bu hat, 11 istasyondan oluşuyor. Günde 400 bin yolcu taşımayı hedefliyoruz. Dünyanın en verimli projelerinden biri olacak. İzmir'in en kalabalık ve trafiğin en sıkışık olduğu ilçelerden Buca’da trafiği Buca Metrosu ile rahatlatacağız. Çok gururlu ve mutluyuz. İzmir'i demir ağlarla örmeye devam edeceğiz” dedi.