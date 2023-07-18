İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzDoğa’nın yeniden düzenlediği Şaşal Su Fabrikası’ndaki çalışmalar son aşamaya geldi. Fabrikada cam ve pet şişe Şaşal suyu şişelenerek İzmirlilere sunulacak.İZMİR (İGFA) - İzmir, Türkiye’nin en eski su markalarından Şaşal ile yeniden buluşuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzDoğa’nın yeniden düzenlediği Şaşal Su Fabrikası’ndaki çalışmalarda sona yaklaşıldı. Tesis yeniden İzmir’in sağlıklı içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere hizmete açılmak için gün sayıyor.

2011’den beri kapalıydı Menderes’in Şaşal Köyü’ndeki kaynaktan sağlanan suyun kullanılacağı fabrika, 2011 yılından beri kapalı durumdaydı. İzDoğa’nın İZSU’dan Ekim 2022’de kiraladığı ve tadilatlarında sona yaklaşılan tesiste cam ve pet şişe Şaşal suyu şişelere doldurularak İzmirlilerle buluşturulacak.

Saniyede 4 litre Şaşal suyu kaynağının saniyede 4 litrelik su kapasitesi bulunuyor. Şaşal Su Fabrikası’nda ilk etapta ayda 750 ml ve 330 ml cam şişe üretimi yapılacak. Fabrikada ayda 750 ml’lik 291 bin 198 cam şişe, 330 ml’lik ise 436 bin 800 cam şişe dolumu olacak. Pet şişe hattında ise yapım çalışmaları sürüyor. Pet şişeleme ünitesinde 0,5 litre, 1,5 litre ve 5 litrelik pet şişe dolumu yapılacak.

Yüksek teknolojiye sahip makineler Şaşal Su Fabrikası’nda cam şişeleme ve pet şişeleme üniteleri bulunuyor. Kapsamlı bir restorasyonun yapıldığı tesiste el değmeden üretim yapılmasını sağlayacak yüksek teknolojiye sahip makineler yer alıyor. Tesisin içinde bulunan laboratuvarda ise kalite standartlarına uygun aralıklarla sudan numune alınarak düzenli olarak testler yapılacak.